Gelibolu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısının Son Oturumu Yapıldı

Haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu dün gerçekleşti.Gündemin 6. ,7. , 8. ve 9. maddeleri imar plan değişikliğiyle ilgiliydi.

Gündemin 6. maddesi Camikebir Mahallesi Ada 120 Parsel 6 imar plan değişikliği meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesi olan Yazıcızade Mahallesi Ada 357 Parsel 41-51-52 imar plan değişikliği imar komisyonu havalesi için meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesi olan Aleaddin mahallesi ada•:26 parsel 20-21 imar plan değişikliğide oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesi Camikebir Mahallesi ada:400 parsel :15 imar plan değişikliğide meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İlk oturumda tartışmalu bir madde olan ve meclis tarafından karara bağlanılan 1915 Çanakkale Köprüsü Tehlikeli Madde Taşıyan Araçların İtfiaye eskortluğu ile geçişlerinin kira bedelleri meclis tarafından aylık 70 bin TL olarak belirlendi

Başkan Özacar toplantıda alınan kararların hayırlı olmasını diledi..

Temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat :15:00 ‘te yapılacağına karar verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN