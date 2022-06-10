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Fen Lisesi Öğrencileri ve Eğitmenleri Şanlıurfa’daki Yarışma Öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Karaca’ya Ziyaret Etti

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

13- 16 Haziran 2022 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirilecek 14. Uluslararası MEB Robot Yarışması yapılacak olup 4396 başvuru yapılmış Çanakkale ve bölgesinde ön elemeyi geçip ilk 250 robot arasına giren Gelibolu Fen Lisesi oldu..
Danışman Öğretmen Burcu Özdemir ve öğrencileri Deha Kaykı ile Yiğit Yenilmez Şanlıurfa’da yapılacak olan yarışma öncesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ‘nın makamında ziyaret etti. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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