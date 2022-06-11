“ÇANAKKALE DEYİNCE AKAN SULAR DURUR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’nu Gazi Meclis’te misafir etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Turan; “Gazi Meclis’imizde yoğun yasama çalışmalarımız sürerken bir yandan da göz bebeğimiz Çanakkale’mizden gelen misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz.Geyikli’miz, doğal güzellikleri ve eşsiz kıyıları ile sadece Çanakkale’mizin değil, ülkemizin incisi adeta. Belediye Başkanımızla, Geyikli’mizde devam eden ve yapılacak yatırımlar, hizmetler hakkında istişarelerde bulunduk. Belediye Başkanımız önemli çalışmalara öncülük eden, başarılı ve tecrübeli bir isim. Çanakkale deyince akan sular durur. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte kim Çanakkale’miz için hizmet yapıyorsa omuz vermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.