CHP’LİLER DAYANIŞMA YEMEĞİNDE BULUŞTU

CHP İlçe örgütü cuma akşamı düzenlenen birlik beraberlik yemeği ve rozet takma töreninde bir araya geldi.

CHP İlçe Yönetimi birlik beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

Yemeğe; Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, il ve merkez ilçe yönetimi ve partililer katıldı. Yemek ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özacar, “CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığımızca düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma yemeğinde partililerimiz ve ailemize katılan yeni üyelerimizle bir araya geldik.

Cumhuriyetimizin 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu değerlerine yakışır bir Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde inşa edeceğimiz inancıyla…” İfadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise, “Merkez İlçe Örgütümüzün Dayanışma yemeğinde partililerimiz, hemşehrilerimiz, siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve muhtarlarımızla bir araya geldik.

İktidar yolunda Partimize yeni katılan arkadaşlarımıza rozetlerini taktık” şeklinde konuştu. Haber: Ali GEZER