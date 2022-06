Bir yıldır her meydanda, hemen her sokakta belediyenin yapılaşma çalışmaları var.Sosyal devlet anlayışıyla vatandaşa ulaşılarak, onları bu sıkıntılı dönemde ekonomilerini biraz daha ferahlatacak, sosyal yönden ferahlatıcak yatırımlar peş peşine inşa ediliyor.

Beş yıldızlı bir otel konforunda konuk evi, etin 180 – 200 liraya dayandığı bu günlerde halkın et ihtiyacını yarı yarıya düşürecek çalışmalar, konferans salonları ve Geliboluluların çevre ilçeleri zevkle gelip gidebilecekleri büyük bir konforla hazırlanmış et lokantaları, parklar, marketler, Evreşe’ye geliş yolu üzerindeki muhteşem görüntüler ile şuanda inşaasına başlanan ana yoldan Evreşe’ye giren yolun ağzına yapılan büyük kapı ve devamındaki giriş yolu üzerinde muhteşem görüntüler sergilenirken; gençler için de dört dörtlük stadyum ve spor kompleksi ve onlarca açılış gününe kadar hazırlanan diğer yatırımlarla, “ EVREŞE’DE NELER OLUYOR.!” derken bir büyük müjde de önceki gün çiftçilere verildi..

Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak (Karamanın Çocuğu) mozotun 30 liraya dayandığı bu günlerde buğday arpa biçimlerinin Trakya’dan gelen biçerdöverciler tarafından 160 -170 TL’ye çıkarken Soyuak, biçerdövercilerle anlaşarak Evreşeli Çiftçilere büyük bir süpriz yaptı.

Bugünlerde Trakya’da başlayan biçimlerde buğday biçim fiyatlarının 160- 170 TL arasında kararlaştırmaları üzerine biçme fiyatlarında biçerdövercilerle bir anlaşma yaparak biçerdövercilere mozotu kendi alıyor, onların paralarını peşin olarak bankaya yatırıyor, yanlarında çalışan adamların yevmiyelerini de o ödüyor ve oturup bir mukavele yaparak 90- 100 TL ‘ye biçimlerini düşürüyor.

Malkara’dan gelen biçerdövercilerle anlaşma sağlayan Soyuak 1 dönüm yer karşılığı 20 TL mozota, 20 TL’de biçim fiyatını destek verince biçerciler de 160 TL istedikleri işi 90 TL’ye yapmaya “TAMAM !” diyorlar.Çiftçiden haftalarca para beklemek yok paralar belediye tarafından hesaplarına tıkır tıkır yatıyor. Mazot için ayrıca bir para verilmiyor. Alan memnun, satan memnun.Dönüm başına 40 liralık bir destekte belediyeden gelince çifçilerin keyfine değecek yok ve yüzde 80 ne kadar varan bir avantajla ürünlerini biçtikdiklerinden çok mutlular.

Bu konuda gazetemiz muhabirlerine konuşan Soyuak Sosyal Devlet anlayışıyla hep çalıştık.Bugünlerde içinde bulunduğumuz zor günlerde de en çok yardım edilecek, destek verilecek sektör hiç kuşku yok ki çifçilerimizdir. Gübreden , mazota herşeyleri dolara endeksli alımlarla ithal edildiğinden üreticinin desteklenmesi ve üretimin artırılması için belediyelerimizin de ellerini taşın altına koymaları gerekir diyor.

Haber: Recep YÜZÜAK