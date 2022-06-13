GELIBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİNDE KARİYER GÜNLERİ TAMAMLANDI

Gelibolu Akademi Kültür Koleji 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine meslek seçiminde bilgi ve birikimleri ile yol göstermesi için çeşitli meslek grubundan başarılı isimleri okulunda ağırladı.

İki hafta süren bu seminerde öğrenciler, merak ettikleri sorulara cevap buldular. Hayallerindeki mesleklerin avantaj ve dezavantajlarını işinde uzman kişilerden dinlediler. Bu hafta seminerlerde Eczacı Banu Boyraz, Trafik Polisi Mehmet Çiftçi, Gelibolu Ilce Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Yazılım Mühendisi Kemal Kara, Veteriner Hekim Armağan Dorman, Diyetisyen Duygu Dağlı tecrübeleri ile öğrencileri bilgilendirdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN