GELİBOLU İLÇESİ STRATEJİK PLANI (2022-2026) TEMA KOORDİNATÖRLERİ BİLGİLENDİRME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) çalışmaları kapsamında sürece ilişkin değerlendirme yapmak üzere; Belediyeler, Köyler, Kurumlar, Sanayi ve Ticaret, Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman, Spor, Ulaşım, Turizm, Kültür ve Sanat, Dernekler ve Balıkçılık tema koordinatörlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapıldı.-

Toplantıda; Gelibolu İlçesi Stratejik Planı (2022-2026) ile ilgili tema koordinatörleri tarafından yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.Kaymakam Abacı 21 Haziran 2022 tarihinde turizm ile ilgili çalışmaların Hilton By Hamilton Hotel’de hayata geçeceği konusunda açıklamalarda bulundu. Haber: Merve TUZCIOĞLU