CHP İlçe Örgütü Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

CHP İlçe Örgütü köy gezilerine devam ediyor.

Şadıllı ,Kalealtı ve Adilhan Köylerini CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak,Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kavakköy Belde Belediye Başkanı Necati Kopça, Bld Başkan Yardımcısı Zafer Mete ve İl Genel Meclis Üyesi Nihat Öner ile birlikte ziyaret edilerek köy hakınla sohbet edildi.

CHP İlçe Örgütüne yeni katılan Adilhan köyü muhtarı Kemalettin Kara’yı da ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ilettiler.CHP İlçe örgütüne köy halkı; “Köy halkının mazot.gübre,tohum, elektrik ilaç zamlarından dolayı çok mağdur olduklarını söylediler.Böyle giderse seneye Ekim yapamayacaklarını dile getirdiler.”Haber: Ali GEZER