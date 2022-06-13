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GELİBOLU AKADEMİ KÜLTÜR KOLEJİ TEMA VAKFI İŞBİRLİĞİ İLE BİLİM SERGİSİ AÇARAK BİSİKLET TURU GERÇEKLEŞTİRDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji geçtiğimiz günlerde Tema Vakfı İş birliği ile gerçekleştirilen Tema Bisiklet Turu ve Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği düzenledi. Gelibolu Amerikan Kültür Koleji öğrencilerinin oluşturdukları projeler davetlilerin ilgisini çekti. Projeler hakkında bilgilendirme yapan öğrencilerin başarılı performansından dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ve öğretmenleri öğrencileri tebrik etti. Ardından düzenlenen TEMA bisiklet turu ile Gelibolu turlayarak çevre bilincine yönelik farkındalık oluşturuldu. Öğrencilerin hazırladıkları projeler ve TEMA Vakfı iş birliği ile gerçekleştirilen bisiklet turu velilere, davetlilere ve öğrencilere renkli ve eğlenceli dakikaları geçirttiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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