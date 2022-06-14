“DAHA YEŞİL BİR ÇANAKKALE ÖNCELİĞİMİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 81 ilde 81 Millet Ormanı kurulması projesi kapsamında Bosna Ormanı içerisinde 69 hektar alanın, Millet Ormanı olarak tescili yapıldığının müjdesini verdi.

Daha yeşil bir Türkiye için bu tür projelerin önemine dikkat çeken Turan; “Bizler, “Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz” düsturuyla hareket eden bir medeniyetin mensuplarıyız. Son 20 yılda 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. Bu şiarla orman varlığımıza sahip çıkmak ve artırmak amacıyla projelerimiz devam ediyor. Her yıl 11 Kasım’ı, ‘Milli Ağaçlandırma Günü’ ilan ederek daha yeşil bir Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Şimdi de 81 ilde 81 Millet Ormanı kurulması için çalışmalar hızla devam ediyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz hudutları dahilinde Merkez İlçemizde bulunan, Karacaören Mevkiinde 250 hektar alanda Bosna Ormanı kurulması için çalışmalar başlatılmıştı. Bu bölgede bulunan 69 hektarlık alana Millet Ormanı yapılacak. Yer tescili yapıldı, proje çalışması devam ediyor. 69 hektar Millet Ormanı içerisinde 7 hektarlık alanda ise Bosna Kardeşlik Ormanı kurulması için ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında: peyzaj düzenlemesi ile Srebrenica Çiçeği canlı motifi de tamamlandı.

Hemşehrilerimiz, yürüyüş ve bisiklet yollarının, çocuk oyun alanlarının, seyir terasının, kamelyaların, çeşitli sosyal donatıların olduğu bu alanlarda sağlıklı ve keyifli vakit geçirebilecek. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor; şimdiden Çanakkale’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.