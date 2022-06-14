SAVAŞ TABAKLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İlçemiz iş insanlarından Tabaklar Petrol A.Ş. firmasının ortaklarından Savaş Tabaklar öğlen namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gazetemiz olarak Merhuma Allah’tan rahmet , merhumun ailesinie ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.

Cenaze törenine Başkan Özacar,Belediye Meclis Üyesi Recep Omaç, merhumun ailesi ve sevenleri katıldı.

Haber: Ali GEZER