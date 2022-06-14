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KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİNDEN ÖZACAR’A ZİYARET

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Necati Tarıman ve kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri Başkan Özacar’ın konuğu oldu.
Özacar; “Kooperatifi ilgilendiren imar ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi Haber: Caner AKŞİT.

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