KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİNDEN ÖZACAR’A ZİYARET

Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Necati Tarıman ve kendisine eşlik eden yönetim kurulu üyeleri Başkan Özacar’ın konuğu oldu.

Özacar; “Kooperatifi ilgilendiren imar ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğumuz ziyaret için kendilerine teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi Haber: Caner AKŞİT.