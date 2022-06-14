METEOROLOJİK UYARI SALI PAZARINDA PANİĞE NEDEN OLDU

Dünkü meteorolojik uyarılar Salı Pazarı esnaflarında ve pazara çıkan vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yağacak denilen yağmur ilçemizde yağmayınca salı pazarı esnafınında tezgahlarını erken toplamasına, vatandaşların da panikle alışverişlerini yapmasına sebebiyet verdi.

Salı Pazarı esnafları hava mualefetlerinden dolayı zarar gördüklerini , kazançlarını etkilediğinden maduriyetlerini ifade ettiler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN