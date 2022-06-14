KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN JANDARMA TEŞKİLATI’NIN KURULUŞUNUN 183. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMA MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183. yıl dönümünde kutlama mesajı yayımladı. Kaymakam Abacı mesajında; “Devletimizin en köklü kuruluşlarından birisi olan Jandarma Teşkilatımızın Kuruluşunun 183. yılını gururla kutluyoruz.

Bilgi birikimi ve tecrübesiyle halkımızın selameti, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuruyla görev yapan Jandarma Teşkilatımız, geçmişten günümüze huzur ve güvenliğimizin en önemli teminatlarından birisi olmuştur.

Terörden asayişe, trafik denetimden organize suçlara kadar geniş bir sahada görevini başarıyla sürdüren Jandarma Teşkilatımız, bu temel görevlerinin yanı sıra toplumla ilişkiler noktasında da önemli hizmetlerde bulunarak devlet-millet kaynaşmasına vesile olmaktadır.

Jandarma Teşkilatı, tecrübeli kadrosu, disiplinli görev anlayışı, yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi ile üstlendikleri her görevi hakkıyla yerine getirerek gösterdiği kahramanlıklarla halkımızın daima güven ve sevgisine mazhar olmuştur.

Gücünü kanunlardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımızın yasalara, demokratik değerlere, temel hak ve hürriyetlere bağlı olarak her zaman suç ve suçlularla mücadelesini etkin bir şekilde sürdüreceğine inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Aziz Milletimizin hizmetinde bu mukaddes görevi icra eden Jandarma Teşkilatımızın 183. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, bu köklü ve onurlu teşkilatta görevi başındaki tüm jandarmalarımızı tebrik ediyor; bu güzel üniforma içinde şehit düşmüş, gazi olmuş, bu ülke için emek vermiş tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber:Merve TUZCIOĞLU