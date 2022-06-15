LAVANTA FESTİVALİ 18 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Kavakköy Beldesinden başlayıp sonra Gelibolu oradan tüm Trakya’yı tarım, turizmle, kültür, tarih ve doğa ile canlandırıp cazibe merkezi haline getirme hedefindeki festival 18 Haziran’da kapılarını açıyor.

Kavakköy’ün hemen girişinde bulunan 18 dönümlük lavanta tarlası, 17 Temmuz tarihine kadar 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

İlçemize bağlı Kavakköy Beldesinde ‘Lavanta Festivali’ heyecanı yaşanıyor. 18 Haziran’da başlayacak festival bir ay sürecek.

RESMİ AÇILIŞ 18 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

Resmi Açılış 18 Haziran 2022 Cumartesi saat 13.00’de gerçekleşecek olan festival kapsamında lavanta tarlasında kurulacak stantlardan; lavanta fidesi, lavanta yağı, lavanta kolonyası, lavanta sabunu, limonata, çay, Türk kahvesi, buket lavanta demeti satın alınabilecek.

YÖRESEL ÜRÜNLER DE RENK KATACAK

Gelibolu Kadınlar Kooperatifi’nin yöresel ürünleriyle renk katacağı alanda, Kavakköy Ekolojik turizm Derneği standında köy kadınları yöresel lezzetleri teşhir ve satışı bulunacak.

Stantların birinde ise 57. Alay Komitesi bulunacak. Diğerlerinde ise Gelibolu Esnafı ürünlerini sergileyecek, sivil toplum kuruluşları yer alacak.Haber: Seda LİMAN ZENGİN