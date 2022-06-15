Gökhan Alkan ‘Çilehane’den Paylaşım Yaptı

Gökhan Alkan, geçtiğimiz gün bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulan Nesrin Cavadzade’yi Instagram’da takibi bırakmış ve kendisi gibi oyuncu sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medyasından silmişti.Ayrılık iddialarının ardından gözlerin çevrildiği yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan, konuyla ilgili sessiz kaldı.

Ancak Gökhan Alkan, önceki gün gittiği Gelibolu’dan yaptığı paylaşımla adeta bir mesaj verir gibiydi.

‘Çilehane’ tabelası önünden bu karesini paylaşan Gökhan Alkan için “Aşk acısı çekiyor” yorumları yapıldı.

Haber: Merve TUZCIOĞLU