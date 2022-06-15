KAYMAKAM BEKİR ABACI OKÇULUK MİLLİ TAKIMI SPORCULARI İLE BİR ARAYA GELDİ

Kaymakam Bekir Abacı Okçuluk Milli Takımı Sporcularıyla bir araya geldi.Sporcuları üst üste kazandıkları şampiyonluklarından dolayı tebrik eden KaymakamAbacı, önümüzdeki hafta Fransa’nın Paris kentinde düzenlenecek olan Dünya Kupası 3. Ayak Müsabakalarında Milli Takımımıza başarılar diledi.

Ziyaret esnasında Kaymakam Abacı’ya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Özdemir eşlik etti. Haber: Caner AKŞİT