TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU (TTF) 2022 FAALİYET PROGRAMI’NDA YER ALAN “2022 ATA YAHŞİ BÖLGESEL LİGLER 1. BÖLGE 1. AYAK MÜSABAKASI” KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

20 Haziran 2022 Pazartesi günü Gelibolu Hamzakoy sahilinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) 2022 Faaliyet Programı’nda yer alan “2022 Ata Yahşi Bölgesel Ligler 1.Bölge 1.Ayak Müsabakası” ile ilgili koordinasyon toplantısı Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımı ile yapıldı.

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; müsabaka ile ilgili hazırlıklar ve alınacak tedbirler değerlendirildi. Haber: Caner AKŞİT