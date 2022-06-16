Sütlüce Köyü’nün sevilen isimlerinden ve eski Muhtar Ayhan Arslan vefat etti.Eski Muhtar Arslan çevredeki vatandaşların iddialarına göre tarlasını sürerken kalp krizi geçirdi .
Arslan’ın cenazesi 17 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Sütlüce Köyü’nde defnedilecek.
Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli aielesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Haber: Ali GEZER
SÜTLÜCE KÖYÜ ESKİ MUHTARI AYHAN ARSLAN VEFAT ETTİ
Sütlüce Köyü’nün sevilen isimlerinden ve eski Muhtar Ayhan Arslan vefat etti.Eski Muhtar Arslan çevredeki vatandaşların iddialarına göre tarlasını sürerken kalp krizi geçirdi .