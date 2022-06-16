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SÜTLÜCE KÖYÜ ESKİ MUHTARI AYHAN ARSLAN VEFAT ETTİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sütlüce Köyü’nün sevilen isimlerinden ve eski Muhtar Ayhan Arslan vefat etti.Eski Muhtar Arslan çevredeki vatandaşların iddialarına göre tarlasını sürerken kalp krizi geçirdi .
Arslan’ın cenazesi 17 Haziran Cuma günü Cuma namazına müteakip Sütlüce Köyü’nde defnedilecek.
Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli aielesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Haber: Ali GEZER

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