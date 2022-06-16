“HAYAT SEVİNCE GÜZEL” ŞİİR DİNLETİSİ YAPILDI

Gazi Süleyman Paşa İlkokulu 4-D Sınıfı öğrencilerinin ve öğretmenleri Handan Kemerdere’nin hazırladığı “HAYAT SEVİNCE GÜZEL” Şiir Dinletisi dün İlçe Milli Eğitim Konferans salonunda gerçekleşti. Öğrencilerin ileride tebessümle hatırlayacağı güzel bir etkinlik olan “Hayat Sevince Güzel” Şiir dinletisi veliler ve davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Okul Müdürü Orhan Keskin; “Başta etkinliği hazırlayan öğretmenimiz Handan Kemerdere olmak üzere, dinletimize katılarak heyecanımızı paylaşan İlçe Kaymakamımız Sayın Bekir Abacı, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Tahir Karaca ve misafirlerimize teşekkür ederiz.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN