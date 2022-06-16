CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILAN ÇAN BELEDİYE BAŞKANI ÖZ’E DESTEK

CHP İlçe Örgütü görevinden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün yaptığı basın açıklamasında yanında bulunarak, Öz’e destek verdiler.

CHP İlçe Örgütü; “Hukuksuzca ve hiçbir hukiki dayanağı olmayan mesnetsiz iftaralara maruz bırakılarak Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Çan Belediye Başkanımız sayın Bülent Öz’e destek olmak için Genel Başkan Yardımcımız ve Çanakkale milletvekili sayın Muharrem Erkek,YDK.üyesi sayın Serdar Soydan ,İl Başkanımız Metin Ümit Ural,Mv.Özgür Ceylan,İl ve İlçe örgütlerimizin katılımıyla yapılan basın açıklamasına Gelibolu İlçe örgütü olarak katılım sağladık.” ifadelerine yer verildi. Haber: Caner AKŞİT