AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “Üreten Kadın Kooperatifleri Dijitalleşiyor” projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığına dair mesaj paylaştı.

Üretime teşvik ve desteğin devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada: “Devletimizin sağladığı destekler ve hibeler, üretime teşvik etmekle beraber, önemli bir istihdam alanı da sağlanmaktadır. Bütün destekler, hibeler ve teşvikler önemli; ancak özellikle kadın kooperatiflerimize yönelik kabul edilen bu proje çok önemli. Kadınlarımızın üretim, siyaset, sivil toplum gibi hayatın her alanında aktif katılımları, yarınlarımızı çok daha güçlü kılıyor. Bu projeyle kadınların istihdama katılımlarının artması, kooperatifleşme ve ticarileşme faaliyetlerinin desteklenmesi sonucunda Çanakkale’mizde yer alan kadın kooperatiflerimizin, üretim, pazarlara erişim ve markalaşma hususlarında yaşadıkları sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Liman Başkanlığına ait atıl binanın restorasyonu sonucunda elde edilecek üretim, eğitim ve sıcak satış alanı ile kadın kooperatiflerine destek sağlanacak. Çanakkale Merkez’de uygulanacak 1 milyon 250 bin lira bütçeye sahip proje kapsamında 6 kadın kooperatifimizde yer alan 120 kadın kardeşimiz yararlanacak. Böylelikle hem kadınlarımızın hem de şehrimizin ekonomisine katkıda bulunulması sağlanacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Üreticinin yanında olmaya devam edeceğiz.” denildi.