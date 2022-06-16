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AKADEMI KÜLTÜR KOLEJİ IMZA VE SERGI GÜNÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Atatürk Kültür Merkezi, 15 Haziran Çarşamba günü Gelibolu Akademi Kültür Koleji öğrencilerinin yıl içinde yaptığı resimlerden oluşan resim sergisine ve kolejin edebiyat öğretmenleri Tuğba Beyazbas ve Nüzhet Kilinç’in yazdığı “Ruhumun Şarkısı ” adlı kitabın söyleşi ve imza gününe ev sahipliği yaptı.
Gelibolulu sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşi ve sergiye Gelibolu Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca da katıldı.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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