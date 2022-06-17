CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK’TAN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı İsmail Parlak, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

CHP İlçe Başkanı Parlak Babalar Günü mesajında•; “Hiçbir karşılık beklemeden, fedakarca bizleri yetiştiren, güven içerisinde geleceğe hazırlayan babalarımız, hayat yolculuğumuzda, iyi birer rol model olarak her türlü zorluğa göğüs germeyi, mücadele etmeyi, her koşulda ayakta kalmayı öğretir ve tecrübeleriyle yolumuzu aydınlatırlar.Onlara layık birer evlat olmak, sevgi ve saygı göstermek , hepimiz için yerine getirilmesi gereken bir vefa borcudur.Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, bize mutluluk ve güven veren bütün babalarımızın Babalar Gününü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN