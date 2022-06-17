GÜNCEL HABERLER 

GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI’NDAN DUYURU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 18.06.2022 Cumartesi günü saat 07.00-17:00; 19.06.2022 Pazar günü saat 07:00-10:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü’nün “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Mesajı

buyukzafer 0

DEMİRTEPE KÖYÜNDE GELENEKSEL KÖY HAYRI ETKİNLİĞİ YAPILDI

buyukzafer 0

TÜRKİYE’NİN MÜSTESNA TOPRAKLARINDA KİMLER KOŞACAK

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.