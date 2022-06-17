18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 18.06.2022 Cumartesi günü saat 07.00-17:00; 19.06.2022 Pazar günü saat 07:00-10:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Haber: Hilal GEZER
GELİBOLU KAYMAKAMLIĞI’NDAN DUYURU
18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılacak olan öğrencilerimizin mağduriyet yaşamamaları amacıyla Gelibolu İlçe Nüfus Müdürlüğü, 18.06.2022 Cumartesi günü saat 07.00-17:00; 19.06.2022 Pazar günü saat 07:00-10:30 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.