KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ YIL SONU MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 2021- 2022 eğitim- öğretim yılının sona ermesiyle mesaj yayınladı.Abacı mesajında• “Kıymetli Öğretmenler,

Büyük bir heyecan ve umutla başladığımız 2021-2022 eğitim öğretim yılını huzur içerisinde tamamlamış bulunmaktayız. Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesinde göstermiş olduğunuz gayretli ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerinize tatili dinlenerek, kitap okuyarak, ailesiyle birlikte sosyal ve kültürel etkinliklere katılarak zaman geçirmelerini tavsiye edin. Sizlere sağlıklı, mutlu ve gönlünüzce yaşayacağınız bir yaz tatili diliyorum.

Değerli Öğrenciler,

Geleceğimizin umudu ve ülkemizin istikbali olan sizler, yoğun ve yorucu bir yılın ardından çalışmalarınızı tamamlayarak karnelerinizi aldınız ve yaz tatiline girdiniz. İnanıyorum ki tatili, bol bol kitap okuyacağınız, aileniz ve arkadaşlarınızla nitelikli vakit geçireceğiniz, dinleneceğiniz, eksiklerinizi tamamlayacağınız, sosyal ve kültürel faaliyetler ile kendinizi geliştirip başarılarınızı daha da arttırmak için bir süre olarak değerlendireceksiniz.

Kıymetli Veliler,

Çocuklarımızın okul başarılarında en az öğretmenler kadar anne ve babaların da önemli bir görevi bulunmaktadır. Bugün öğrencilerimize verilen karneler aynı zamanda anne ve babaların da çocuklarıyla ne kadar ilgilendiklerinin göstergesidir. Bu yüzden çocukların özgüvenini zedeleyecek tutumlardan özenle kaçınmanızı, yapıcı, destek ve teşvik edici bir yaklaşım benimsemenizi tavsiye ediyorum.

Bu düşüncelerle başta öğrencilerimiz olmak üzere, öğretmenlerimizin ve velilerimizin göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmaların sonucunun alındığı karne gününde hepinizi içtenlikle kutluyor, huzurlu bir yaz tatili geçirmenizi temenni ediyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER