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GELİBOLUDA 7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde yapılan denetimlerde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 7 göçmen yakalanarak Ayvacık geri gönderme merkezine gönderildi.
İlçemizde , İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde kaçak göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 30 şahıs kontrol edilirken 1 Irak, 4 Fas ve 2 Afganistan uyruklu şahısın ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi.
Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen kaçak göçmenler burada yapılan işlemlerin ardından Ayvacık Geri Gönderme merkezine gönderildi.
Haber: Caner AKŞİT

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