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SON DERS ZİLİ ÇALDI VE YAZ TATİLİ BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2021- 2022 Yılının son ders zili dün çaldı ve öğrenciler yaz tatiline girdiler.
12 Eylül 2022 ‘de 2022-2023 eğitim – öğretim yılının başlaması beklenirken, ilçemizde toplam 6350 öğrenci karne alırken, bu öğrencilerin 2203 ilkokul ve anasınıfı öğrencisi, 1950 ortaokul öğrencisi,2147 lise öğrencisi olarak bilgi verildi.
İlçemiz 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda karne töreni düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca öğrencilere yaz tatili bıyunca kitap okumayı eksik etmemelerini, yaz tatilinde hem eğlenip hem de bilgilerini tekrar edip, unutmamalarını tavsiye etti ve bütün öğrencilere, öğretmenlere iyi tatiller diledi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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