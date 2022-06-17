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ESKİ MUHTAR ARSLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Sütlüce Köyü’nün eski muhtarlarından, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Ayhan Arslan, Özacar’ın, Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü  ve merhumun ailesinin katıldığı cenaze programı ile son yolculuğuna uğurlandı.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Haber: Merve TUZCIOĞLU

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