CHP İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Çanakkale CHP Milletvekili Özgür Ceylan,Eski İl başkanı İsmet Güneşhan,Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar,Kavakköy belediye Başkanı Necati Kopça,İl yönetimi ve Partililerin katılımıyla gündemdeki konular ve önümüzde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Parlemento seçimleri gündemiyle Cumhuriyet Halk Partisi ilçe danışma toplantısı yapıldı.

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak yaptığı açıklamda; “Pandemi nedeniyle yapamadığımz danışma kurulu toplantılarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Değerli üyelerimiz, bizleri hiçte iyi günler beklemiyor.Seçim yaklaştıkça iktidarın baskıları gün geçtikçe

artarak devam edecektir.

En yakın örneği, Çan Belediye Başkanı Sayın Bülent Öz’ün İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasıdır.CHP’li Belediyelere karşı yürütülen hukuksuz siyasi girişimlerin yeni bir halkasıdır.

Saray iktidarı seçimle kazanamadığı belediyeleri masa başında yaptığı oyunlarla kazanmaya çalışmaktadır.

Belediyelerimizi algı operasyonları ile itibarsızlaştırmak için her türlü hukuksuzluktan medet umar hale gelmiştir.

Onun için kavga zamanı değildir.Birlik olma ve birlikte çalışma zamanıdır.

Bunların baskılarından korkmadık, korkmayacağız.Bir olacağız, dik duracağız ve başaracağız.

Partimizin 100. kuruluş yıldönümünde iktidara taşıyarak özgürlükçü,demokratik, hak, hukuk ve adalet temelinde ülkemizi yeniden Cumhuriyetle taçlandıracağız.”ifadelerine yer verdi

.Haber: Seda LİMAN ZENGİN