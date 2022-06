“ANNE VE BABALARIMIZA SEVGİYLE HÜRMET GÖSTERMEK İLK VAZİFEMİZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Babalar Günü hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı:AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Babalar Günü hasebiyle ortak bir mesaj yayımladı:

“Bizi biz yapan, her şartta varlıklarını bizlere hissettiren annelerimizin ve babalarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Babalık da aynı annelik gibi tarifi imkansız bir duygunun, fedakarlık isteyen kutsal bir değerin karşılığıdır. Babalarımız, bizlerin iyi yetişmesi, mutlu ve huzurlu olmamız için gecesini gündüzüne katmıştır. Kadim medeniyetimizin de bizlere işaret ettiği gibi, anne ve babaya sevgiyle hürmet göstermek, hayatımızın önceliklerindendir. Varlıklarıyla ve dualarıyla bizlere kol kanat geren anne ve babalarımıza vefamızın gereğini yerine getirmeliyiz. Onların hayır dualarını almalı; sadece bir günde değil, her gün, her an hoş sohbet ve muhabbet ile daima yanlarında olmalıyız.

Bu duygularla, başta aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, annelerimizle birlikte en kıymetli varlığımız olan tüm babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor; babasını kaybetmiş kardeşlerimize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.”