Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Piknik Düzenledi

Kaymakam Bekir Abacı, Başkan Özacar, eşi Birhan Özacar, siyasi parti temsilcileri Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği beraberlik pikniğine katıldılar.Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Aynur Demirkaya; “

Sayın Kaymakamımız,Belediye Başkanımız,

Siyasi parti temsilcilerimiz,

Değerli konuklarımız,

Değerli Canlar,

Hapinizi yönetim kurulu adına sevgi saygı ile selamlıyorum.

Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği olarak bu kente yeni kurulan bir kurumuz.

Bu kente yaşiyan alevilr ve alevi toplumu olarak,

Bu ülkede sorunlarımızın olduğu hepinizin yaşadığı ve bildiği bir gerçektir.

Bu ülkede eşit yurtaş olarak yaşamak istiyoruz.

İnançsal ve kültürel sorunlarımız var.

Alevi toplumu olarak yasaklar görmüş,

Tarihi süreç içinde büyük asimilasyonlar yaşadık

Bugün Cemevlerimizin daha bir yasal statüye kavuşmuş değildir.

Avrupa İnsan haklar mahkeme kararları Alevilik bir inançtır.

Kararına rağmen maalesef ülkemizde bir türlü uygulanmıyor.

Bizler Yaşadığımız bu topraklarda eşit vatandaş olmak istiyoruz.

Bu nedenlerle bugün burada bir aradayız.

Bize destek ve dayanışma gösteren bu pikniğimize katılım sağlayan,

Siz dostlara teşekürlerimizi sunuyoruz.

Bu piknik aynı zamanda tanışma ve dayanışma için çok önemsiyoruz.

Bundan sonra etkinliklerimiz devam edecektir.

Derneğimiz Nisan 2020 de kuruldu.

2021 de 1 ci olağan kongremizi gerçekleştirdik.

Bir kahvaltı programında üyelerimizle birlikte olduk.

Yine 2021 de Aşure lokmamızı komşularımızla paylaştık.

Amacımız birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlamaktır.

Sizlerin destek ve katkıları ile daha güçlü olacağımıza inanıyoruz.

Gelibolu Kaymakamımızda,

Gerek Belediye Başkanımızdan taleplerimiz olacaktır.

Umuyor ve inaniyoruzki bu taleplerimiz yerine gelir.

Her şeyden önce bizlerde bu kente yaşıyor.

Bu kentin bir parçasıyız.

Gelibolu Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği bundan böyle kurumsal olarak,

Bütün Sivil Toplum kuruluşları,

Demokrasi güçleri ile birlikte daha güçlü olacağımıza inanıyoruz.

Değerli canlar,

Alevi inancı 72 millete aynı nazarlardan bakan,

Kabemiz insandır diyen,

İnsana insan olduğu için hiç bir ayırım yapmadan,

Eşit gözle bakan bir anlayışın sahipleriyiz.

Eşitliği,adaleti ve barışı her daim öne çıkaran bir anlayışa sahibiz.

Bilime inanmış,

Akıl ve sevgiyi temel almış,

Bir toplumun bireyleriyiz.

Hünkar Hacı Bektaşın bir dörtlüğü ile bitirmek istiyorum.

* Sevgi muhabbet kaynar,yanan ocağımızda

* Bülbüller Şevket gelir,gül açar başımızda,

* Hırslar kinler yok olur,Aşkla meydanımızda

Aslanlara Ceylana,dostum kucağında

Bize dayanışma gösteren bütun canlara,

Teşekür ediyorum

Birlikte daha güçlüyüz inancıyla,

İyi eğlenceler diliyorum.”ifadelerine yer verdi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN