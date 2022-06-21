GÜNCEL HABERLER 

ÖZACAR SOYADI KANUNUN ve TBMM’NİN KABUL EDİLLİŞİNİN 88.YILDÖNÜMÜNDE KUTLAMA MESAJI YAYINLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Soyadı Kanunun kabulü ile TBMM’nin kabul edilişinin 88. yıl dönümü ile ilgili mesaj yayıonladı. Özacar mesajında; “Soyadı Kanunu’nun TBMM’de kabul edilişinin 88’inci yılı kutlu olsun. Modern ve çağdaş Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve minnetle”ifadelerine yer verdi.
Haber: Hilal GEZER

Bunları da sevebilirsiniz

MHP İLÇE BAŞKANI BÜYÜKZÖNGÜR’DEN MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA MESAJI

buyukzafer 0

Bayramlaşma Programı 1 Ağustos’ta

buyukzafer 0

Ak Parti İl Yönetim Kurulu Belirlendi

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.