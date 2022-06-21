“İDA’NIN GENÇ KADINLARI ÜRETİYOR”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “İda’nın Genç Kadınları Üretiyor” projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığına dair mesaj paylaştı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, “İda’nın Genç Kadınları Üretiyor” projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığına dair mesaj paylaştı.

Kadınların üretimde üstlendiği rolün önemine vurgu yapılan açıklamada: “Özellikle pandemi ve akabinde yaşanan savaşlar ile üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Kalkınmanın en önemli sacayağı olan üretimin ülkemizde büyüyerek devam etmesi için devletimizin hayata geçirdiği projeler oldukça kıymetli. Teşvikler, hibeler ve desteklerle üretimin güçlenmesini sağlayacak birçok proje devam ediyor. Güzide ilçemiz Bayramiç’te uygulanacak proje ile birlikte üretime teşvik hayata geçerken verilecek eğitimlerle de markalaşmanın yolu açılacak. Bayramiç ilçe merkezi ve köylerinde kadınların yetiştirip ve ürettiği Bayramiç Elması, Bayramiç Beyazı, kiraz, hurma üzüm vb. ürünlerden meyveli turta, pasta ve meyve kurusu gibi yöresel ürünlerin üretilmesi ve işlenmesine yönelik dizaynı ile İDA (Kaz Dağları) efsanesinin izlerini taşıyacak olan kütüphane-kafe ve üretim tesisi de kurulacaktır. Ayrıca tesiste kadınlar çalışarak istihdamda kadın sayısı arttırılması sağlanacak. Tesis bünyesinde üretilen ürünlerin satış ve pazarlaması kurulacak kafede yapılacak. Yaklaşık 1,6 milyon bütçeli proje kapsamında verilecek eğitim ile kadınların mesleki bilgi ve beceri seviyelerinin artırılması hedefleniyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor; Bayramiç’imize ve Bayramiçli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz.