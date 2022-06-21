KARAMAN’IN ÇOCUĞU YİNE YAPTI YAPACAĞINI

Gelibolu Yarımadası’nda biçim fiyatlarının 130-150 lira arasında olması çiftçiyi derin düşünceye soktu.Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak geçtiğimiz hafta Evreşeli çiftçilerin bu sıkıntısını belediyeden büyük çapta finanse ederek fiyatları 80 liraya düşürdü.

Yapılan anlaşma gereği Malkara’dan gelen biçerdöverciler dönüm başına 80 liraya biçmeyi kabul edince bugünden itibaren vatandaşlara 80 liradan biçmeye başlıyorlar.Belediye Başkanlığı’nın 40 lirasını finanse ettiği bu biçme işinin ayçiceği hasadında da devam edeceği ve yine 120 liradan anlşama yapıldı.

Evreşeli çiftçiler geçtiğimiz yıl 50 liraya biçilirken bu yıl mazot fiyatlarının 4 katına çıkması üzerine kara kara düşünmeye başlamışlardı.Belediye Başkanı Kamil Soyuak sosyal belediyecilik örneği vererek biçerdövercilerle önemli bir anlaşma yaptı.Bu anlaşmaya göre biçerdövercilerin kullanacağı akaryakıtı peşin alarak önce mazot işini halletti ardındanda dönüm başına Evreşeli Çiftçileri 40 lira vererek finanse etti. Bu durumda da çiftçiler sadece 80 lira vererek ekinlerini biçtirebilecekler.Bu da çevredeki fiyatlara göre Evreşeli Çiftçinin yüzünü güldürmeye yetti.

Bu durumu gören Gelibolulu Çiftçiler de bizim belediye başkanımızda neden bizi finanse etmez özellikle de orta hallli ve küçük çiftçilere neden böyle bir finansörlük yapmaz diye konuşmaya başladılar. Haber: Recep YÜZÜAK