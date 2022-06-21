GELİBOLU İLÇESİ TURİZM STRATEJİK PLANI (2022-2026) GZFT TOPLANTISI YAPILDI

lçemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, turizm çeşitliliğinin araştırılması ve markalaşma çalışmaları kapsamında Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı (2022-2026) GZFT toplantısı dün 09.30-16.00 saatleri arasında Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığında; Konaklama, Tanıtım ve Pazarlama, Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri, Gastronomi, Alternatif Turizm ve Sürdürülebilirlik temaları katılımcılarıyla Hampton By Hilton Otel ve Türkmen A.Ş.nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; Gelibolu İlçesi Turizm Stratejik Planı (2022-2026) ile ilgili tema koordinatörleri tarafından yapılacak olan çalışmalar değerlendirildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN