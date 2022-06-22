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GELİBOLU LOZAN ANITI İLE TAÇLANIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Saruca Paşa Caddesi’ndeki meydanına dikilecek olan Lozan Anıtının müjdesini verdi.Özacar açıklamasında;”Güzel şehrimize yeni bir meydan kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Alt ve üstyapı, peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ardından Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Saruca Paşa Caddesi’ndeki çalışmamızı meydana dikeceğimiz, Cumhuriyetimizin egemenliğini tüm dünyaya kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması’nı simgeleyen Lozan Anıtı ile taçlandıracağız.” ifadelerine yer verdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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