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Nar Kafe’nin Açılışı Yapıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Nar Kafe ilçemiz 2.Kolordu Komutanlığı
Karargah Binası altında Miralay Şefik Aker 4. Sk.’ta açıldı.
Açılışını yaptıkları meclis üyesi Gülizar Durgunoğlu, Zabıta Müdürü Murat Baki Tümer,İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü işletme sahibi Ebru Engin’e hayırlı olsun dileklerini ilettiler.
Engin katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerini ileterek, Gelibolu halkını ve Gelibolu’ya gelen misafirlerimizi bekliyoruz ifadelerine yer verdi.Haber: Merve TUZCIOĞLU

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