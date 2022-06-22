YANGIN PANİĞE YOL AÇTI

İlçemize bağlı Güneyli köyü Mahmutpaşa Karakol tepe mevkiinde makilik alanda başlayan yangın, yazlık evlere ve ekin tarlalarına yönelince korkulu anlar yaşandı.Gelibolu Belediyesi İtfaiye Ve Orman İtfaiye Ekipleri gelene kadar vatandaşlar, evlerinden uzattıkları su hortumları ve kovalarla evlerine yakın ağaçlıkları ve otluk alanlar ıslatarak yangının büyümemesi için mücadele verdi.Duman ve alevlerin önce yazlık evlere yönelmesi ve rüzgârında etkisiyle alevlerin yükselmesi burada yaşayan yazlıkçılarda paniğe neden oldu. Gelibolu Belediyesi İtfaiye Ve Orman İtfaiye Ekipleri gelene kadar vatandaşlar yangının büyümemesi için çaba sarf etti. Vatandaşlar, evlerinden uzattıkları su hortumları ve kovalarla evlerine yakın ağaçlıkları ve otluk alanlar ıslatarak, yangını engellemeye çalıştılar. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu, yangın ekin tarlalarına da varmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Haber: Caner AKŞİT