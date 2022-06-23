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YIKIP, ZARAR VERMEKTEN BIKMADILAR.!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. sorumluluğunda halka soyunma kabini, duş, wc dahil tamamıyla ücretsiz olarak hizmet veren Hamzakoy Halk Plajının soyunma kabinine kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi. Gelibolu Belediyesi yetkilileri; “Belediyemiz iktisadi teşebbüsü Gelibolu Kent Hizmetleri A.Ş. sorumluluğunda halkımıza soyunma kabini, duş, wc dahil tamamıyla ücretsiz olarak hizmet veren Hamzakoy Halk Plajının soyunma kabininden ne istediler acaba?”ifadelerine yer verip, vatandaşları uyardılar. Haber: Merve TUZCIOĞLU

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