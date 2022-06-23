GELİBOLU AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ MEZUNİYET TÖRENİ YAPILDI

Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nde Salı günü okul yönetimi tarafından 8. ve 12.sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni gerçekleşti.

Amerikan Kültür Koleji mezuniyet törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca,öğrenci velileri, yakınları ,öğretmen ve müdürleri katıldı.

Öğrencilerin bu anlamlı gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca mezun olan öğrencilere hayatları boyunca başarılar diledi ve öğrencileri tebrik etti.

Törende okul birincisi kütüğe ismini çakarak, konuşma gerçekleştirdi.Ardından öğrenciler keplerini fırlatarak tören sona erdi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN