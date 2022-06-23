“DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR…”

Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ve Belediye Meclis Üyesi Hakan Durav Gelibolulu vatandaşlara müjdeyi vererek, Doğal gaz çalışmalarının start alacağını ve alt yapı çalışmalarının bayram sonunda başlayağını bildirdiler.

Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü açıklamasında; “Geliboluya doğalgaz getirilmesi için yapmış olduğumuz girişimler sonucunda, önümüzdeki günlerde boruların sevkiyatı ve bayram sonu itibariyle de altyapı çalışmalarının başlayacağı müjdesini hemşehrilerimizle paylaşıyoruz.

Aksa Çanakkale Doğal Gaz Şirket Müdürü Çağdaş Adıbelli ve Belediye Meclis Üyelerimiz Hakan Durav ile birlikte proje detaylarını birlikte inceledik

İlçemize hayırlı olsun…

Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen ve emekleri için başta Gurup Başkan Vekilimiz Sayın Bülent Turan’a, Milletvekilimiz Sayın Jülide İskenderoğlu’na, İl Başkanımız Naim Makas’a, önceki dönem Kaymakamımız Sayın Hakan Kılınçkaya ve Kaymakamımız Bekir Abacı’ya, Kıymetli Belediye Meclis Üyelerimize ve yönetimindeki dava arkadaşlarıma ilçe sakinlerimiz adına şükranlarımı sunarım.”ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN