ÇATKON AKADEMİ’DEN ÜCRETSİZ EĞİTİM SEMİNERİ

Çanakkale ve Trakya Eğitim Kültür Konfederasyonu ÇATKON AKADEMİ Ücretsiz olarak “Güzellik Uzmanlığı ve Estetisyenlik” Eğitim Semineri vermektedir.ÇATKON AKADEMİ tarafından yapılan açıklamada; “Günümüzde hızla artan güzellik sektöründe bilgi kirliliğini önlemek ve alt dalları ile ayrıntılı bilgi vermek için ücretsiz bir seminer düzenliyor. Protez tırnak, kalıcı kaş, kirpik, makyaj, saç, lazer epilasyon ve bir çok dalda İstanbul’a gelecek sürpriz isimli uzmanımız detaylı bilgi ve kurs verecek. Sonraki kurslar için kayıt alınacak ve bilgilendirme yapılacaktır. ÇATKON 1800 Meslek Dalında Mesleki yeterlilik Belgesi veren üniversite onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip e devlete düşen sertikaları teorik ve uygulamalı eğitimlerle veren ve istihdamı destekleyen bir konfederasyondur. Seminerimiz Belediye Sosyal Tesisleri Barbaros Mah. Hacı Mustafa Bey Cad No:4 Merkez Çanakkale (ini rahim bodur lisesi yanı)

28 HAZİRAN Salı günü saat:17:00 de başlayacaktır. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.