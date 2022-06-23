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Mor Güzellikler Büyülüyor..!

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Açılışının 18 Haziran’da yapıldığı Lavanta Festivali mor rengin güzelliği ile gelenleri kendine hayran bırakıyor.
Onlarca kişinin akın ettiği lavanta bahçelerinde ziyaretçiler fotoğraf çektirip, lavanta ürünleri ve Gelibolulu bayanların el emeği göz nuru ile hazırladıkları ürünlerden  satın alma fırsatınız oluyor.
Lavanta Festivali’nde Kavakköy’ün hemen girişinde bulunan 18 dönümlük lavanta tarlasını
10.00- 19.00 saatleri arasında ziyaret edebilir ve tarlada fotoğraf da çekebilirsiniz. Lavanta Festivali 17 Temmuz’a kadar sürecek. Haber:Seda LİMAN ZENGİN

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