Gelibolu Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik Bayramında HamzakoyFEST müzik şöleni düzenleyecek.
Gelibolu Belediyesi tarafından;“1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile birlikte üç gün sürecek ve Gelibolu’nun 11 farklı yerel grubunun sahne alacağı HamzakoyFEST müzik şöleninde tüm değerli halkımızı bekliyoruz “açıklamalarına yer verildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN
HAMZAKOYFEST MÜZİK ŞÖLENİ 1 TEMMUZ DENİZCİLİK BAYRAMINDA YAPILACAK
Gelibolu Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik Bayramında HamzakoyFEST müzik şöleni düzenleyecek.