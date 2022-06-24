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HAMZAKOYFEST MÜZİK ŞÖLENİ 1 TEMMUZ DENİZCİLİK BAYRAMINDA YAPILACAK

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik Bayramında HamzakoyFEST müzik şöleni düzenleyecek.
Gelibolu Belediyesi tarafından;“1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile birlikte üç gün sürecek ve Gelibolu’nun 11 farklı yerel grubunun sahne alacağı HamzakoyFEST müzik şöleninde tüm değerli halkımızı bekliyoruz “açıklamalarına yer verildi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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