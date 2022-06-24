HAMZAKOYFEST MÜZİK ŞÖLENİ 1 TEMMUZ DENİZCİLİK BAYRAMINDA YAPILACAK

Gelibolu Belediyesi 1 Temmuz Denizcilik Bayramında HamzakoyFEST müzik şöleni düzenleyecek.

Gelibolu Belediyesi tarafından;“1 Temmuz Denizcilik Bayramı ile birlikte üç gün sürecek ve Gelibolu’nun 11 farklı yerel grubunun sahne alacağı HamzakoyFEST müzik şöleninde tüm değerli halkımızı bekliyoruz “açıklamalarına yer verildi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN