KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ” HAZIRLIK TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın talimatları gereğince 15 Temmuz hain ve alçak darbe girişiminin yıldönümü münasebetiyle Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlçemizde de 15 Temmuz 2022 Cuma günü icra edilecek olan ‘” 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”‘ program ve faaliyetleri hazırlık toplantısı Kaymakam Bekir ABACI Başkanlığında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya 2. Kolordu Komutanlığını temsilen Per. Ütğm. Tayfun TAŞ, Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk BARTAN, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl GÜÇLÜ, İlçe Jandarma Komutan V. Vesile YOSUN VURUCU, İlçe Müftüsü Mustafa TURGUT, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Nurhan ÇAK PERGEL, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir KARACA, İlçe Sağlık Müdürü Yunus TAN, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker ERDİHAN, Gelibolu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mesut ÇELİK, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Hüseyin ÇAKMAK katıldı.

Haber: Caner AKŞİT