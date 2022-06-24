Kurban Kesim Yerleri Hazırlanıyor

Gelibolu Belediyesi ekipleri bayram öncesin de kurban satış ve kesim noktalarında çalışmalara başladı. Kurban satış yeri ve küçükbaş kurban kesim merkezi olarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Kavaklıtepe Köyü yolu üzerinde Atıksu Arıtma Tesisi’nin yanındaki Kurban Satış alanında çalışmalar başladı.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN