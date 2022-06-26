BAŞKAN TURAN ÇARDAK İSKELESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çardak’ta iskele bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hemşehrilerinin talepleri konusunda hassas davrandıklarını ifade eden Turan, “Kadim bir tarihe sahip Çardak, her şeyin en iyisine layık. Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, Belde Başkanımız Mücahit Şahin, teşkilatımız ve partililer ile iskele bölgesinde incelemelerde bulunduk, yetkililerden bilgi aldık. Esnaflarımızla, motor işletmecileri ve hemşehrilerimizle konuştuk. İskele; güvenlik riskinden, bazı statik sorunlardan dolayı şu anda kapalı durumda. İskele, Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’yla takip ettiğimiz bir konuydu. Çardak’ımız özellikle turizmle öne çıkan, birçok potansiyeli barındıran önemli bir merkez. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çardak, Teknopark’ın taşınmasıyla, tarihi Zincirbozan’ın müzeye dönüştürülmesiyle ve orada bir kamu oteli yapılmasıyla bambaşka bir çehreye bürünecek. Çardak’ımızın menfaatine olacak adımları atmaktan geri durmayız.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi