MEHMET YEGÜL HOCA HAYATINI KAYBETTİ

Gelibolu Musiki Derneği’nin kurucularından olan Mehmet Yegül hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.Gelibolu Musiki Derneği’nin kurucularından Kanun ve Keman üstadı olan Mehmet Yegül’ün hastalığı sebebiyle hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı.

Gelibolu Musiki Derneği’nde nota ve solfej dersleri veren Mehmet Yegül hoca, çok ani ve hızlı gelişen hastalığı sebebiyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde dün gece hayatını kaybetti.

Mehmet Yegül’ün Cumartesi Günü ikindi namazından sonra Gazi Süleyman Paşa Camii’nden (Büyük Cami) alınarak Alaeddin Kalfa Mezarlığında toprağa verildi.

Merhum Mehmet Yegül’e Allah’tan rahmet , sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN