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AHŞAP EVDEKİ YANGIN BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde Aleaddin Mahallesi Başak 1.Sokak’ta ahşap bir evde başlayan ve çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, İtfaiye Müdürlüğüne ait dört itfaiye aracı ile itfaiye emekçilerinin zamanında ve yoğun çabasıyla büyümeden kontrol altına alındı. Tüm mahalle sakinlerine geçmiş olsun
Haber: Caner AKŞİT

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